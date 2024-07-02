"З цим сегментом людей треба щось робити": Притула про мобілізацію в Україні

Україна сильно запізнилася із законом про мобілізацію, який був ухвалений в травні. Це варто було зробити ще ще рік - півтора тому.

Таку думку висловив волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула в інтерв'ю "Українській правді".

"Ніколи не буде такого мобілізаційного протоколу, щоб він всім сподобався. Це апріорі неможливо. Багато хто за різних обставин буде вважати, що мобілізація є несправедливою.А ле, на жаль, хаос зберігається. Мобілізовувати треба не просто всіх підряд", - розповів Притула.

За його словами, мобілізація повинна закривати конкретні потреби відповідно ще й до фаху людини.

"Наприклад, коли людині, яка могла б займатися батальйонним зв'язком, кажуть: "Тепер ти – кулеметник". А людині, яка гранатометник, кажуть: "Тепер ти – оператор FPV". А чоловіку 50 років, він коли надягає окуляри, його нудить і не може літати. Схожих випадків по сьогоднішній день багато", - каже волонтер.

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Він зазначив, що є брак гідності в мобілізаційному процесі.

"Не можна поводити себе з людьми в такий спосіб, як це, на жаль, часом трапляється. Тому що коли їде фура, яка везе ліки, на блокпосту її зупиняють, а водієві дають бойову повістку і в тапках везуть на "Десну" – це не добре.

Коли людям не дають часу закрити якісь справи свої, попрощатися, поцьомати дітей, закрити кредит, переоформити якісь папери – це не добре. Коли ти хочеш, щоб хтось тебе захищав, людину треба гарно попросити, а не волокти", - додав Притула.

Він озвучив ще одну проблему - коли багато чоловіків мобілізаційного віку сидять вдома вже два роки, нікуди не виходять.

"Їх можна, звичайно, засуджувати за те, що вони бояться йти на війну. Але чому їм не запропонували якусь альтернативу? Вони ж і не у війську, і не приносять користь економіці. О'кей, давайте, може, нехай ці хлопи ідуть на завод, фігачать по 16 годин на день і роблять снаряди? Ну якщо ти не йдеш у військо, то мусиш щось робити для війська. А так вони просто сидять вдома, користі – нуль. З цим сегментом людей треба щось робити", - резюмував Притула.

Нагадаємо, Сергій Притула також заінтригував, що зараз тестують зброю, яка може протидіяти ударам РФ КАБами.

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