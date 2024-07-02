"Є одне технічне рішення": Притула заінтригував зброєю, яка може протидіяти ударам РФ КАБами

Окупаційна армія Росії посилила удару керованими авіаційними бомбами по України. Від атак особливо потерпає Харків. Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула зазначив, що саме завдяки цій зброї росіяни потіснили ЗСУ з Авдіївки. І заінтригував, що зараз тестують зброю, яка може протидіяти ударам РФ КАБами.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Зараз вони (окупанти - ред.) дуже сильно відпрацьовують ними. Це страшна зброя. В нас немає, на жаль, чим проти них працювати, поки що. І, на жаль, немає подібного відповідника. Якщо в питанні далекобійних дронів-камікадзе, здатних долати тисячу кілометрів і більше... ми вже росіянам даємо навіть фору... Зараз атака дронів в кількості 80-100 штук – це як добрий день, ми їх дуже багато виробляємо насправді, і це класно", - зазначив він.

Однак Притула заінтригував, що є певне технічне рішення щодо протидії КАБам. За його словами, зараз йдуть випробування цього нового типу зброї.

"А по КАБах – не хочу забігати наперед, схрестив пальці. Є одне певне технічне рішення, до якого додумались в Україні. Зараз йдуть випробування цього нового типу зброї. Якщо вони будуть успішні – справу поставлять на конвеєр. Я вже приглядаюся – я б на таке зробив мегазбір. Це цікаве рішення, але не хочу спойлерити. Це справа військових і виробника", - резюмував Сергій Притула.

Нагадаємо, Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень.

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