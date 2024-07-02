Лукашенко зробив заяву про "розтягнення сил республіки": що про це відомо

Він планує обговорити ці “проблеми” з російським диктатором Путіним.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, “опоненти прагнуть розтягти сили республіки за кордоном”.
Про це з посиланням на слова Лукашенко пишуть росЗМІ.
“Ситуація навколо Білорусії серйозна, опоненти хочуть розтягти сили республіки за кордоном. Опоненти РФ і Білорусії хочуть довести ескалацію настільки, що весь світ здригнеться”, - заявив Лукашенко.
Він також заявив, що планує обговорити ці “проблеми” з російським диктатором Путіним.
Нагадаємо, що Білорусь, яка підтримує Росію у війні, раптом заявила про "загрозу на кордоні з Україною". Водночас білоруським військовим задачу поставив безпосередньо російський диктатор Володимир Путін. Їхня мета - інформаційно нагнітати ситуацію в прикордонні з Україною.
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