Лукашенко зробив заяву про "розтягнення сил республіки": що про це відомо

Він планує обговорити ці “проблеми” з російським диктатором Путіним.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, “опоненти прагнуть розтягти сили республіки за кордоном”.

Про це з посиланням на слова Лукашенко пишуть росЗМІ.

“Ситуація навколо Білорусії серйозна, опоненти хочуть розтягти сили республіки за кордоном. Опоненти РФ і Білорусії хочуть довести ескалацію настільки, що весь світ здригнеться”, - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що планує обговорити ці “проблеми” з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, що Білорусь, яка підтримує Росію у війні, раптом заявила про "загрозу на кордоні з Україною". Водночас білоруським військовим задачу поставив безпосередньо російський диктатор Володимир Путін. Їхня мета - інформаційно нагнітати ситуацію в прикордонні з Україною.

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