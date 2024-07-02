Відомий український гуморист мобілізується до лав ЗСУ

Український продюсер, комік, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан повідомив, що мобілізується до лав ЗСУ.

Про це шоумен розповів під час свого прямого ефіру. За словами Лузана, він мобілізується вже 6 липня, після чого вирушить на службу. Нині ж гуморист разом зі своєю командою перебуває в турі Україною. Лузан вирішив перед мобілізацією насолодитися українськими містами.

"Закритий акаунт – це єдине місце, де я говорив про те, що я мобілізуюся 6 липня. Я поїхав у цей тур для того, щоб просто перед тим, як мобілізуватися, кайфонути від України", - повідомив гуморист.

Гуморист Андрій Лузан повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ

Що цікаво, раніше Андрій Лузан зізнавався, що пережив стрес через новий закон про мобілізацію. Однак він швидко змінив свою думку після вивчення історії різних країн та зрозумів, що незалежність відстоюють зброєю.

Нагадаємо, нещодавно музикант із гурту KAZKA Дмитро Мазуряк вступив до лав ЗСУ. Артист повідомив, що вже два місяці несе військову службу.

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