Як у "Резерв+" згенерувати військово-обліковий документ: в Міноборони пояснили

З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.

Копію військово-облікового документа можна згенерувати онлайн у застосунку “Резерв+”. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий квиток.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

“З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі”, - розповіли в Міноборони.

Завантажити документ можна наступним чином:

Зайдіть у застосунок “Резерв+”.

Отримайте документ з QR-кодом.

Натисніть на три крапки біля документа.

Виберіть “Завантажити PDF”.

Збережіть документ на Google Drive або відправте собі у месенджері чи на email.

Роздрукуйте та подавайте всюди, де він необхідний.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що мобілізація в Україні "йде за планом".

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