Як у "Резерв+" згенерувати військово-обліковий документ: в Міноборони пояснили

З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.
Копію військово-облікового документа можна згенерувати онлайн у застосунку “Резерв+”. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий квиток.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
“З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі”, - розповіли в Міноборони.
Завантажити документ можна наступним чином:
- Зайдіть у застосунок “Резерв+”.
- Отримайте документ з QR-кодом.
- Натисніть на три крапки біля документа.
- Виберіть “Завантажити PDF”.
- Збережіть документ на Google Drive або відправте собі у месенджері чи на email.
- Роздрукуйте та подавайте всюди, де він необхідний.
Нагадаємо, що Зеленський вважає, що мобілізація в Україні "йде за планом".
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