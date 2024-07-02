Крістіна Агілера приголомшила ефектним схудненням на 18 кіло і нарвалася на критику

Виконавицю звинуватили у вживанні препаратів для діабетиків, завдяки яким вона нібито схудла.

Американська співачка Крістіна Агілера приголомшила своїм ефектним схудненням на 18 кілограм.

Такого результату виконавиці вдалося досягнути всього за рік. Раніше 43-річна Агілера славилася своїми пишними формами. Нині ж у співачки худорлява статура. Зокрема, артистка активно хизується своєю новою фігурою. Ефектне схуднення знаменитість пояснює тим, що підібрала вдалу дієту. Також співачка переконує, що підтримує фізичну форму за допомогою спортивних вправ.

Крістіна Агілера схудла на 18 кіло і приголомшила зовнішнім виглядом

Однак, у Мережі Агілеру почали критикувати. Деяким користувачам не до вподоби кардинальні зміни у зовнішньому вигляді співачки. Ба більше, знаменитість звинуватили у вживанні ліків для діабетиків, завдяки яким вона, мовляв, і позбулася зайвих кіло.

Хірургія та "Оземпік" (ліки для діабетиків) допомогли їй мати такий вигляд!

Що сталося з тією гарною фігурою, яку вона мала?

Будь ласка, забороніть вже вживання "Оземпіку"!

Однак, знайшлися й ті, хто підтримав Крістіну Агілеру. Користувачі зазначили, що їхня кумирка має неперевершений вигляд і головне, аби вона подобалася собі.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Василіса Фролова похизувалася схудненням. Артистка позбулася зайвих кіло на ретриті в Індії.

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