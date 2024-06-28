“Бронь” на папері не відображається в “Резерв+”: що робити

У Міноборони наголосили, що дані, які вносять працівники ТЦК, потребують постійної актуалізації.

Працівники, які заброньовані від мобілізації, мають паперовий документ з підтвердженням цього, однак деякі з них повідомляють, що у застосунку “Резерв+” ці дані не відображаються.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону пояснила, що в такому разі робити та куди звертатися.

“Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато”, — зазначила вона.

За словами Черногоренко, дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійного оновлення.

“Міноборони намагається вирішити це системно. Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації”, — підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, у мобільному застосунку “Резерв+” тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

Бронювання вже в "Резерв+"! Як побачити актуальний статус?

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