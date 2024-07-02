У білій сукні та чорних колготках: Нікі Гілтон з'явилася серед гостей показу Marc Jacobs

Короткою сукнею вона підкреслила стрункі ноги.
Американська світська левиця та спадкоємиця багатомільйонного сімейного бізнесу — Нікі Гілтон — відвідала модний показ бренду Marc Jacobs осінь-зима 2024.
На заході, який выдбувався у публічній бібліотеці Нью-Йорку, Нікі з'явилася у білій мінісукні з довгими рукавами, яку прикрашало драпування у зоні декольте та на стегнах.
Образ вона доповнила чорними колготками, туфлями з ремінцями та сумкою-хобо з короткою ручкою. Волосся Нікі зібрала у хвіст, одягла прикраси від Tiffany & Co., а також зробила яскравий макіяж.
У світ вона вийшла після того, як її старша сестра Періс Гілтон виступила у Конгресі у Вашингтоні із закликом зупинити жорстоке поводження з дітьми у дитячих закладах. Також Періс дала свідчення та розповіла про свій досвід у подібному закладі. Вона публічно розповіла, що її "насильно годували ліками і піддавали сексуальному насильству з боку персоналу", коли вона була поміщена до дитячого закладу в підлітковому віці.
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