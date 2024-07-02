Орбан повідомив, чому вирішив приїхати до України

Політик вперше приїхав до Києва від початку війни.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

Про це політик повідомив у своєму Facebook.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - заявив він.

Нагадаємо, стало відомо, що 2 липня Віктор Орбан відвідає Київ та поспілкується з українським лідером Володимиром Зеленським. Це його перший візит до України після повномасштабного вторгнення РФ.

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