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Люди саме купалися у морі: в Одесі вибухнула морська міна – відео

Люди саме купалися у морі: в Одесі вибухнула морська міна – відео

Морська міна на одному з пляжів Одеси / Фото: ДСНС

Вибух стався просто поряд із відпочивальниками.

На одному з пляжів Одеси стався вибух неподалік від людей, які саме купалися в морі. 

Відео поширили місцеві пабліки.

На кадрах видно, як за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп води. 

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Ймовірно, це була морська міна. 

Нагадаємо, в Одесі вранці 30 червня пролунали вибухи.

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