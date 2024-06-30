Люди саме купалися у морі: в Одесі вибухнула морська міна – відео

На одному з пляжів Одеси стався вибух неподалік від людей, які саме купалися в морі.

Відео поширили місцеві пабліки.

На кадрах видно, як за кілька метрів від відпочивальників піднявся стовп води.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Ймовірно, це була морська міна.

Нагадаємо, в Одесі вранці 30 червня пролунали вибухи.

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