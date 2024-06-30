В Одесі зрання гримлять вибухи

Сьогодні, 30 червня, в Одесі від самого ранку лунають вибухи.

"Загрoза застoсування балістики з Криму. Повідомляють про ракету у напрямку Одещини", - пишуть місцеві Телеграм-канали.

За попередніми даними, в області вже є "прильот".

Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога. Влада просить залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, 28 червня, опівдні в Одесі сталися потужні вибухи. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту.

Новини ТСН онлайн 14:00 28 червня. Удар по Одесі, трагедії у метро і наближення метеобурі

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