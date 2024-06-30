В Одесі зрання гримлять вибухи

Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.
Сьогодні, 30 червня, в Одесі від самого ранку лунають вибухи.
"Загрoза застoсування балістики з Криму. Повідомляють про ракету у напрямку Одещини", - пишуть місцеві Телеграм-канали.
За попередніми даними, в області вже є "прильот".
Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога. Влада просить залишатися в укриттях до відбою.
Нагадаємо, 28 червня, опівдні в Одесі сталися потужні вибухи. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту.
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