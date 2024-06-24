Удар по Одесі: стало відомо, якими попередньо ракетами РФ атакувала місто

Вранці понеділка, 24 червня, Росія атакувала Одесу двома ракетами, ймовірно, "Іскандер-К".

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Упродовж минулої доби, 23 червня 2024 року, на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник "ZALA".

Нагадаємо, вранці 24 червня Росія завдала удару по Одесі. В ОВА повідомили, що зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. За останніми даними, наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

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