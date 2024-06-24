ЗСУ контратакують на Харківщині - деталі від ISW

Сили оборони України 23 червня здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова.

Про це інформує ISW.

Українським силам вдалося відбити контратаки поблизу Глибокого (на північ від Харкова) і в районі Вовчанська (на північний схід від Харкова).

В українському Генштабі повідомили, що тривають бої поблизу Вовчанська та в його межах, а 23 червня російські війська завдали удару по Липцях, що на Харківщині.

Речник Угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські військові намагаються вивести з району Вовчанська боєздатні частини, зокрема, частини російського 11-го танкового полку (18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу [АК]), Ленінградський військовий округ [ЛМО]) і 83-я повітряно-десантна (ВДВ) бригада.

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Нагадаємо, генерал Маломуж відповів, коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ.

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