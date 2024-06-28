В Одесі пролунав потужний вибух (фото)

Після вибуху в місті видно дим.
У п'ятницю, 28 червня, в Одесі пролунав потужний вибух. На півдні країни була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибух", - написав він.
Тривога в Одеській області триває від 11:14. Очільник ОВА Олег Кіпер просить мешканців Одеси й району не поспішати виходити з укриттів.
Після вибухів над містом здійнявся стовп диму.
Зауважимо, що Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та небезпеку для Одеси.
Нагадаємо, напередодні, 27 червня, у Харкові пролунав вибух. Агресорка РФ вдарила про місцевому вишу. Удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу.
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