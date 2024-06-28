В Одесі пролунав потужний вибух (фото)

Після вибуху в місті видно дим.

У п'ятницю, 28 червня, в Одесі пролунав потужний вибух. На півдні країни була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух", - написав він.

Тривога в Одеській області триває від 11:14. Очільник ОВА Олег Кіпер просить мешканців Одеси й району не поспішати виходити з укриттів.

Після вибухів над містом здійнявся стовп диму.

Дим в Одесі. Фото: Телеграм-канал Новости Одесса | Одеса.

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та небезпеку для Одеси.

Нагадаємо, напередодні, 27 червня, у Харкові пролунав вибух. Агресорка РФ вдарила про місцевому вишу. Удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу.

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