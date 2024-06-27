У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила про місцевому вишу

Гучно було в одному з районів Харкова.
У четвер, 27 червня, у Харкові пролунав вибух. Російські війська обстрілюють обласний центр. Окупанти вдарили по місцевому вишу.
Про це повідомила місцева влада.
Зауважимо, що про вибух повідомив мер Ігор Терехов. Тим часом місцеві Телеграм-канали інформують, що гучно було у Київському районі міста.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте обережні", - наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.
Згодом Терехов уточнив, що росіяни знищують освітню інфраструктуру міста.
"Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова", - наголосив міський голова.
Як повідомлялося, протягом ночі в Хмельницькій області лунали потужні вибухи. У небі працювали сили ППО.
Читайте також:
- РФ вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО
- Люди на пляжі - як "живий щит": Маломуж прокоментував "приліт" по відпочивальниках в Севастополі
- Масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі: чому Україна не здатна захистити важливі об'єкти