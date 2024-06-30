Відстрочка по догляду: що зміниться від 1 липня

ТСН.ua розбирався, які категорії чоловіків отримають відстрочку від мобілізації від 1 липня, а хто втратить таке право.

В Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу.

ТСН.ua розбирався, які категорії чоловіків отримають відстрочку від мобілізації від 1 липня, а хто втратить таке право.

Хто від 1 липня втрачає право на відстрочку

Закон №3633-IX регулює положення, за якими може бути надана відстрочка від мобілізації від 1 липня 2024 року, але торкнеться це далеко не усіх.

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ТСН.ua наводить список категорій громадян, яким не надається відстрочка від мобілізації:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу або третю вищу освіту;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний";

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Також не надається відстрочка від мобілізації:

по догляду за інвалідом, якщо інвалід – дружина або чоловік з інвалідністю III групи;

по догляду за інвалідом 2 групи – для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами – для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити) і для батьків-одинаків, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Зверніть увагу! Усі військовозобов'язані чоловіки, які набули статусу інваліда після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти ВЛК, щоб підтвердити свій діагноз і оформити відстрочку від служби.

Кому надається відстрочка від мобілізації від 1 липня

Право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю усіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців);

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Зверніть увагу! Відстрочка від мобілізації, крім того, може бути оформлена суддями, нардепами, членами Рахункової палати, дипломатами, омбудсменом, працівниками військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСтУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцями експертної служби МВС.

До слова, чоловікам тепер стане простіше отримати відстрочку для догляду за батьками з інвалідністю. Процедура отримання такої відстрочки зазнала деяких змін – вже не потрібен один із документів, який вимагали раніше.

Що необхідно враховувати під час оформлення відстрочки за доглядом за батьками та які документи для цього потрібні, розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Як оформити відстрочку для догляду за батьками з інвалідністю

У процедурі отримання відстрочки чоловіком для доглядом за одним з батьків з інвалідністю є певні зміни. Процедура загалом залишилася такою, якою й була раніше. Водночас для оформлення такої відстрочки вже не потрібен висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я) про те, що людина потребує стороннього догляду.

"Такий документ був передбачений для людей з інвалідністю другої групи, якщо про це не зазначено в довідці МСЕК. Тоді просили ще й такий висновок. Зараз його прибрали зі списку, і для людей з інвалідністю другої групи він вже не є обов'язковим", – пояснює адвокатка.

Які документи потрібні

Які саме документи потрібні для відстрочки для догляду за родичем з інвалідністю:

документи про наявність родинних зв'язків чоловіка та його батьків (свідоцтво про народження);

довідка МСЕК про інвалідність;

паспорти всіх осіб;

пенсійне посвідчення батьків (за наявності);

акт здійснення догляду: оформлюється у Департаменті соціального захисту населення.

"Це мінімальний пакет документів. Знаю від своїх клієнтів та від працівників територіальних центрів, що просять також нотаріальну заяву від особи, яка потребує догляду. Треба вказати, щоб за нею здійснювала догляд конкретна людина. І щоб було вказано, що у людини з інвалідністю немає інших осіб, які можуть її утримувати", – зауважує Катерина Аніщенко.

Зверніть увагу! Якщо у військовозобов'язаного є дружина, яка не досягла пенсійного віку, її можуть розцінювати як людину, яка може здійснювати догляд за батьками замість чоловіка.

Хто перевіряє, чи чоловік справді доглядає за батьками

Випадки у отриманні відстрочки є дуже різні. Наприклад, коли мама чоловіка отримала першу чи другу групу інвалідності ще 15 років тому. А буває, що групу інвалідності батькам надали недавно, вже під час повномасштабного вторгнення.

За словами адвокатки, до тих людей, хто отримав інвалідність вже під час великої війни, деякі представники ТЦК і СП можуть ставитися досить скептично.

"Це стосується не лише інвалідності, а й випадків, коли мама відмовляється від дитини і на підставі цього хоче "позбавити" себе батьківських прав. Бо рішення суду про позбавлення батьківських прав є підставою для того, щоб батько дитини не був мобілізований. Всі ці заяви дійсно вже розглядаються скептично – як працівниками ТЦК, так і судами. Але, знову таки, питання по здоров'ю, як і саму інвалідність, ніхто не скасовував. Просто так сталося, що питання зі здоров'ям виникають саме під час війни", – зауважує вона.

Катерина Аніщенко припускає, що в таких ситуаціях у відстрочці будуть не відмовляти, а будуть просити доповнювати пакет документів. Наприклад, просити довідку про те, що батьки проживають разом із сином.

"Можуть приходити працівники департаменту соціального захисту населення, щоб скласти такий акт. Будуть опитувати сусідів, чи дійсно син доглядає за матір'ю, чи справді вони проживають разом, як часто його тут бачать", – пояснює адвокатка.

Раніше ми пояснювали, чи можна відмовитися від вручення повістки та які можуть бути наслідки.

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