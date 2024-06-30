Економлять час: Росія кидає на фронт мобілізованих без підготовки

У Росії мобілізованих чоловіків відправляють одразу на фронт до України. Мобілізовані не беруть участь у навчаннях, не проходять медичну комісію та належної підготовки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що деякі нові російські військовослужбовці проходять недостатню підготовку перед відправленням до України. Російський мілблогер стверджував, що новий російський персонал проходить навчання в середньому приблизно 14 днів перед відправленням на передову. За його даними, новий російський особовий склад проходить 4-5 днів реальної підготовки, а 14 днів охоплює час від підписання військового контракту до прибуття на фронт.

Колишній інструктор Storm-Z погодився з оцінкою мілблогера та поскаржився на проблеми із загальною підготовкою.

"Російські військові наразі направляють усі російські сили, незалежно від їх формального призначення, до більш-менш подібних операцій уздовж фронту та продовжують переважно використовувати масу піхоти та час від часу механізовані атаки для повзучого просування замість того, щоб покладатися на високопідготовлені підрозділи. Це рішення, ймовірно, знизило вимоги до навчання для більшості нових російських військовослужбовців, які збираються воювати в Україні, хоча 14 днів все ще недостатньо для формування навіть обмеженого боєздатного персоналу", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що оголошена в Росії мобілізація не дозволяє зміцнити боєздатність і бойовий дух особового складу підрозділів, що зазнали втрат.

Зазначимо, що загальні бойові втрати російських окупантів на 30 червня склали 542 700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1140 загарбників.

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