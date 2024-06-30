Втрати РФ: Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 30 червня склали 542 700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1140 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 542 700 (+1140) осіб

танків ‒ 8080 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19)

артилерійських систем – 14533 (+53)

РСЗВ – 1110 (+1)

засоби ППО ‒ 873 (+2)

літаків – 360

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня operational-– 11584 (+46)

крилаті ракети ‒ 2331

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75)

спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)

Нагадаємо, травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: у середньому понад 1000 її солдатів щодня отримували поранення або гинули. Про це свідчать дані американських, британських та інших західних спецслужб.

Читайте також: