Армія РФ, ймовірно, втратила елітну бригаду у Вовчанську – Forbes

Близько 30 тисяч російських солдатів застрягли у Вовчанську, що на Харківщині. Ймовірно, армія РФ втратила там елітну повітряно-десантну бригаду.

Про це пише Forbes.

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Аналітики посилаються на дані українського телеграм-каналу "Николаевский Ванек" про те, що 83-та повітряно-десантна бригада відступила з Вовчанська після дорогої тритижневої операції.

"Вся 83 повітряно-десантна бригада терміново виводиться в тил для відновлення боєздатності. Занадто багато втрат, вони не можуть воювати, надто багато 500-х (солдатів, які відмовляється воювати – ред.)", – зазначається у повідомленні.

Якщо інформація підтвердиться, пишуть у виданні, це буде болюча втрата для нового російського північного угруповання військ, що включає близько 7 полків та бригад. Крім того, російські втрати у Вовчанську можуть виявитися набагато гіршими. Річ у тім, що сотні солдатів, які вижили з цілого батальйону, виявилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська на два тижні.

"Захоплені у пастку солдати, можливо, довго не протримаються. Українські ВПС скидають високоточні плануючі бомби на хімічний завод, поступово перетворюючи його на руїни", – підсумували у Forbes.

Нагадаємо, можливості російського наступу на Харківському напрямку яскраво демонструє ситуація у Вовчанську. Російські окупанти перекинули на Харківський напрямок нові підрозділи та бригаду морської піхоти, але боєздатність цих військ викликає сумніви.

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