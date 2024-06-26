ЗСУ просуваються у Вовчанську: ISW про успіхи українських воїнів

На Харківщині в окупантів великі втрати, а тому вони намагаються перекинути туди додаткові підрозділи.

Протягом минулої доби, 25 червня, Збройні сили України просунулися в межах Вовчанська на півночі Харківської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 25 червня показують, що українські Сили оборони нещодавно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. Також зазначається, що упродовж доби бої тривали біля Липців і Глибокого, а також поблизу Вовчанська та Тихого.

Аналітики з посиланням на речника Харківського угруповання військ ЗСУ Юрія Повха зауважують, що російські окупанти вже перекинули на Харківський напрямок додаткові підрозділи з Херсонської області, але хочуть здійснити ще перекидання "9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії". Адже втрати ворога на цій ділянці фронту великі.

Харківська область. Карта боїв ISW.

В ISW наголошують: нещодавно спостерігали за повідомленнями про те, що російські військові перекинули підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 9-ї мотострілецької бригади із заходу та південного заходу міста Донецька на Харківський напрямок, але не фіксували жодних повідомлень щодо російської "51-ї армії".

"Заяви українських офіційних осіб свідчать про те, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду, можливо, відродженій "51-й армії" часів Другої світової війни", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Росія виводить з-під Вовчанська деякі підрозділи через втрату боєздатності. Виведення фіксують поблизу Липців і Тихого, скільки там їх "розбили" українські військові.

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