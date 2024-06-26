День ангела 26 червня: кого та як вітати з іменинами

26 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 червня
26 червня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Давида, Дениса, Івана (Яна), Павла.
Георгій — походить від давньогрецького слова, яке означає "землероб". В дитинстві завзятий і вольовий. В дорослому віці стає стриманим, розважливим.
Давид — з івриту перекладається як "улюбленець". В дитинстві впевнений у собі і веселий. В дорослому віці стає наполегливим і сміливим, часто робота пов'язана з точними науками.
Денис — з давньогрецької тлумачиться як "той, хто належить Діонісу". В дитинстві непосидючий і невгамовний. В дорослому віці любить перебувати в центрі уваги.
Іван (Ян) — походить від давньоіудейського імені, що означає "милість Божа". В дитинстві сором'язливий, прив'язаний до матері. В дорослому віці неквапливий.
Павло — має латинське походження, перекладається як "молодший". В дитинстві чуйний та добрий. В дорослому віці стає замкнутим, недовірливо ставиться до людей.
День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі і віршах
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
(привітання з сайту "ОГО")
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