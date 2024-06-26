День ангела 26 червня: кого та як вітати з іменинами

26 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 червня

26 червня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Давида, Дениса, Івана (Яна), Павла.

Георгій — походить від давньогрецького слова, яке означає "землероб". В дитинстві завзятий і вольовий. В дорослому віці стає стриманим, розважливим.

Давид — з івриту перекладається як "улюбленець". В дитинстві впевнений у собі і веселий. В дорослому віці стає наполегливим і сміливим, часто робота пов'язана з точними науками.

Денис — з давньогрецької тлумачиться як "той, хто належить Діонісу". В дитинстві непосидючий і невгамовний. В дорослому віці любить перебувати в центрі уваги.

Іван (Ян) — походить від давньоіудейського імені, що означає "милість Божа". В дитинстві сором'язливий, прив'язаний до матері. В дорослому віці неквапливий.

Павло — має латинське походження, перекладається як "молодший". В дитинстві чуйний та добрий. В дорослому віці стає замкнутим, недовірливо ставиться до людей.

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!



***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

(привітання з сайту "ОГО")

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