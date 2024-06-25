У Донецькій області оголосили евакуацію: що відомо

У Донецькій області розширили перелік населених пунктів для примусової евакуації сімей з дітьми. У переліку з'явилися ще п'ять сіл і селищ.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", - повідомив Філашкін.

Зазначається, що рішення ухвалили на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС області.

З його слів, також місцева влада розглянула питання щодо посилення заходів з евакуації з Торецької громади. Адже щодня РФ обстрілює людей " з усіх видів озброєнь, зокрема, використовує авіабомби та безпілотники". Голова ОВА зауважує, що перебувати там вкрай небезпечно.

Як повідомлялося, кілька днів тому із села Прогрес на Донеччині евакуювали останню дитину – 14-річного Раміра. Хлопця вивезли з прифронтового населеного пункту разом із мамою.

Евакуація з Донеччини: із села Прогрес вивезли останню дитину

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