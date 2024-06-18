Порятунок під обстрілами: із села Прогрес на Донеччині евакуювали останню дитину – відео

"Білі янголи" евакуювали 14-річного підлітка.
Екіпаж поліції "Білі янголи" евакуювали із села Прогрес на Донеччині останню дитину – 14-річного Раміра. Хлопця вивезли з прифронтового населеного пункту разом із мамою.
Відео порятунку показала пресслужба МВС.
Під час евакуації родини солдати окупаційної армії РФ відкрили по селу вогонь з артилерії. Перечекавши обстріл, поліцейські безпечно доставили маму з сином до шелтера в Покровську.
У МВС додали, що до початку повномасштабного вторгнення в Прогресі Покровського району мешкало 17 дітей.
Нагадаємо, жінці самотужки вдалося вийти з окупованої частини Херсонської області. Вона помітила дрон і показала на камеру свій паспорт громадянки України ( відео).
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