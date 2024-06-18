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Порятунок під обстрілами: із села Прогрес на Донеччині евакуювали останню дитину – відео

Порятунок під обстрілами: із села Прогрес на Донеччині евакуювали останню дитину – відео

14-річний Рамір – остання дитина, яку евакуювали із села Прогрес на Донеччині / Фото: скриншот

"Білі янголи" евакуювали 14-річного підлітка.

Екіпаж поліції "Білі янголи" евакуювали із села Прогрес на Донеччині останню дитину – 14-річного Раміра. Хлопця вивезли з прифронтового населеного пункту разом із мамою.  

Відео порятунку показала пресслужба МВС.

Під час евакуації родини солдати окупаційної армії РФ відкрили по селу вогонь з артилерії. Перечекавши обстріл, поліцейські безпечно доставили маму з сином до шелтера в Покровську.

У МВС додали, що до початку повномасштабного вторгнення в Прогресі Покровського району мешкало 17 дітей.

Нагадаємо, жінці самотужки вдалося вийти з окупованої частини Херсонської області. Вона помітила дрон і показала на камеру свій паспорт громадянки України ( відео).

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Евакуація з Донеччини: із села Прогрес вивезли останню дитину

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