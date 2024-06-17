Шум від генераторів: у яких випадках каратимуть гривнею та вилучатимуть техніку

У соціальних мережах користувачі обговорюють повідомлення про штрафи за шум від генераторів в Україні. Нібито власників будуть карати гривнею за шум від технічних засобів біля житлових будинків.

ТСН.ua з’ясовував, чи можливе подібне в умовах, коли мешканці міст сидять без світла по декілька годин, а генератори фактично рятують людей за відсутності електроенергії.

Чим лякають?

Згідно санітарних норм, допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях:

У денний час: 55-70 дБ;

У нічний час: 45-60 дБ.

Якщо його порушити, то власнику генератора може загрожувати до 255 грн штрафу. У разі повторення порушення – штраф зросте до 510 грн. А для юридичних компаній – до 2550 грн з конфіскацією джерела шуму.

Цікаво, що більшість городян з розумінням ставляться до роботи генераторів, бо якщо він працює, то можна придбати у кіоску каву, випічку, купити в аптеці ліки, підстригтися у перукарні.

Інша справа, коли генератори працюють у вечірній час впритул або під стінами багатоквартирного будинку. Саме на такі гучні прилади і скаржаться люди, коли їх робота занадто заважає їм відпочивати.

Хто визначає рівень шуму?

Щоб покарати власника шумного генератора, потрібно звернутися зі скаргою до поліції.

Правоохоронці разом з фахівцями Держпродспоживслуби мають визначити рівень шумового забруднення – кількість децибелів від працюючого генератора має бути зазначено у відповідному акті.

Поліція має скласти протокол, взяти свідчення у свідків і направити справу до суду, який може ухвалити рішення про стягнення штрафу з власника генератора.

За шум від генератора хочуть карати гривнею / Фото: УНІАН

Що відбувається на практиці?

У головному управлінні Держпродспоживслужби Києва зауважують, що дійсно штрафи за подібні порушення передбачені у законодавстві, але додають, що поки будуть обмежуватися усними попередженнями для власників генераторів.

"Зараз українці переживають енергетично кризу – постачання електроенергії припиняється на тривалий час. Генератори, які звісно ж досить шумні, фактично рятують малий бізнес. Тому ми не плануємо жорстко карати їх власників", - розповідає ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Чи займаються консультативні групи?

Він додає, що у Києві створено 10 консультативних груп, які опрацьовують усі спірні питання, які виникають між мешканцями міста та власниками генераторів.

"Ці групи працюють при столичних РДА, до них входять: представники Міністерства охорони здоров’я, Національної поліції та Держпродспоживслужби. Якщо між громадянами виникає непорозуміння та фіксується перевищення гранично допустимих норм по децибелам, приймається рішення щодо припинення роботи такого генератора. Штрафувати власників генераторів будуть в останню чергу, коли буде неможливо досягнути порозуміння", - зауважує Олег Рубан.

У якому випадку вилучатимуть генератор?

Керівник Держпродспоживслужби столиці пояснює, якщо поруч з житловим будинком знаходиться кіоск і його власник виніс генератор занадто близько до будинку, його будуть просити так не робити – зменшити рівень шуму, віддаливши генератор на максимальну відстань від будинку.

"Якщо ж власник категорично відмовиться виконати рекомендації, то такий генератор буде вилучено за участю правоохоронних органів. Наразі, ми намагаємося вирішити проблему шуму від генераторів у порядку консультацій. Максимально домовлятися з власниками. Якщо ж вони не хочуть шукати компроміс – тоді будуть штрафи та вилучення відповідно до КУпАП", - зауважує Олег Рубан.

Де взяти армію інспекторів?

На думку Олега Попенка, експерта з ЖКГ, голови Спілки споживачів комунальних послуг, карати за шум від генераторів під час війни немає жодного сенсу.

"В Україну завезено близько 1 ГВт генераторів. Їх навіть не десятки, а сотні тисяч. Тому я не уявляю, як можна перевірити їх рівень шуму. Це ж яку кількість інспекторів потрібно залучити до перевірок в кожному місті та селі? Наскільки я розумію – цим має займатися Держпродспоживслужба, а вона має власні філіали лише у обласних центрах. Тобто, який сенс у вибіркових перевірках, мені геть не зрозуміло", - розповідає ТСН.ua Олег Попенко.

Він додає, що в умовах війни та катастрофічної нестачі електроенергії, держава має взагалі відмінити такі перевірки.

"На шум від генераторів потрібно закривати очі – нехай працюють, бо це наша економіка в умовах війни. Якщо зараз чіплятися до роботи кожного генератора, до усього, що шумне та є неекологічним, то ми просто зупинимо економіку. Дивуюсь, що ще не почали штрафувати за шкідливі викиди від генераторів", - зауважує Олег Попенко.

До України завезли сотні тисяч генераторів / Фото: Міністерство оборони Литви

Чому штраф за шум генераторів не на часі

Експерт радить чиновникам повернутися до реальності, у якій ми усі живемо – держава не може забезпечити людей електроенергією під час війни, але при цьому чомусь робить все, щоб люди самі відключали генератори через шум.

"Це абсурд якийсь. Невже українці під час війни мають шукати екологічні або безшумні генератори? Звісно, що на них можна ставити глушники та обмежувачі шуму, але ж це вже питання додаткових коштів та виживання бізнесу. Саме тому штрафи за шум від генераторів, мені особисто, схожі на чергове "обілечування", коли людей намагають штрафувати аби лише поповнити бюджет", - зауважує Олег Попенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, як придбати генератор у Києві та повернути гроші: пояснення від КМДА.

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