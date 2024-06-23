Заворушення в Дагестані: проти бойовиків кинули військову техніку (відео)

Серед ліквідованих у Дагестані бойовиків упізнали двох синів та племінника місцевого чиновника.

Пізно увечері 23 червня у російській республіці Дагестан тривали перестрілки поліцейських з невідомими бойовиками, які цього дня здійснили напади на синагоги та православні храми у двох містах регіону – Дербенті та Махачкалі.

Відео стрілянини на вулицях міст публікують місцеві Telegram-канали.

У Дагестані запроваджено режим контртерористичної операції. На вулицях згаданих міст зявилася військова техніка, у Дербенті знеструмили центральну частину міста.

Заворушення в Дагестані: на вулицях військова техніка, тривають бої

Нападників на храми та синагоги у Махачкалі та Дербенті російські пропагандисти називають прихильниками міжнародної терористичної організації, але не вказують, якої саме.

Бойовики, які вчинили теракти в Дербенті, засіли в одній із будівель поблизу ресторану "Хаял". Співробітники спецслужб оточили район і заблокували бойовиків.

Також тривала перестрілка у Махачкалі поблизу церкви, в якій люди сховалися від бойовиків. Російські силовики під час бойових дій застосували тут бронетехніку.

Згодом з’явилася інформація про те, що невідомі обстріляли машину з поліцейськими на площі у центрі села Сергокали неподалік Дербента.

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За останньою опублікованою інформацією, під час бойових дій в Дагестані загинуло 11 силовиків, серед яких начальник відділу поліції міста Дагестанські Огні. Ще 6 поліцейських отримали поранення. Також ліквідовано 5 бойовиків.

Російські пропагандисти повідомили, що серед ліквідованих у Дагестані бойовиків упізнали двох синів та племінника місцевого чиновника - голови Сергокалинського району Магомеда Омарова.

Магомед Омаров не виходив на зв'язок, а згодом з’явилася інформація про його затримання спіробітниками ФСБ. Також в його будинку проводять обшук.

Нагадаємо, що бійня в Дагестані розпочалася після того, як приблизно о 18:00 у Дербенті з автоматичної зброї було обстріляно православну церкву, а також місцеву синагогу, обидві споруди при цьому підпалили. Нападники під час втечі обстріляли також поліцейських, які намагалися завадити їм утекти. Одночасно з нападом у Дербенті стало відомо про пожежу в синагозі в Махачкалі, де бойовики в чорному одязі також розстріляли поліцейські машини. В церкві у Дербенті загинув 66-річний священник, якому перерізали горло, а в Махачкалі нападники застрелили охоронця церкви, який, начебто був мусульманином.

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