Як придбати генератор у Києві та повернути гроші: пояснення від КМДА

В мерії розповіли, про муніципальні програми, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення.

Відключення світла у Києві тривають. І за прогнозами експертів вони будуть продовжуватися, особливо у спекотні літні місяці та з настанням перших морозів. Люди намагаються якось порятуватися у багатоквартирних будинках.

Місто компенсує гроші за генератори

Цікаво, що ще в 2022 році у Києві запустили програму з часткової компенсації вартості генераторів, які придбали ОСББ та ЖБК.

Тоді містом було прийнято рішення про компенсацію 70% витрат на придбання генераторів для багатоповерхових будинків, які потребують резервного живлення. Зазначалося, що сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.

В кінці січня 2023 року у КМДА розповідали, що отримали близько 110 заявок на встановлення генераторів, а це 110 будинків.

У травні 2024 року у мерії заявили, що від початку повномасштабного вторгнення місто компенсувало 75% вартості генераторів для потреб 340 житлових будинків ОСББ і ЖБК.

Вуличні генератори / Фото: УНІАН

Чи врятують генератори киян?

За словами Олега Попенка, голови Спілки споживачів комунальних послуг, міські програми Києва з надання компенсації за придбані генератори мають свою користь, але є і мінус – вони доступні не усім мешканцям столичних будинків.

"У Києві понад 11 тисяч багатоквартирних будинків. А отримати компенсацію за придбані генератори можуть лише ОСББ та ЖБК. Тобто забезпечити себе генераторами та отримати від міста компенсацію по цій програмі зможе лише 300-350 будинків. Але не забуваймо, що ці генератори ще потрібно обслуговувати – встановлювати, заправляти, підключати. Тому програма потрібна місту, але вона допоможе лише частково та невеликому відсотку багатоповерхівок", - розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт з ЖКГ, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Що ж до ОСББ у інших містах України, то схожі програми діють, але їх дуже мало.

"Схожі програми є, але не можна сказати, що вони діють у багатьох містах. Їх дуже мало, наприклад у Львові, Хмельницькому, Тернополі. Максимум у 9-10 містах. У більшості ж немає програм з підтримки ОСББ. На жаль, такі програми у інших містах не працюють", - додає Олег Попенко.

Що кажуть в КМДА?

За словами Петра Пантелеєва, заступника голови КМДА, для багатьох житлових будівель столиці повноцінне функціонування в умовах вимушених відключень електроенергії неможливе.

"Я говорю, насамперед, про насосне обладнання для підкачки й нормального постачання води, роботу ліфтового обладнання, особливо в висотках. Сьогодні у Києві діє три муніципальні програми, що дозволяють мешканцям встановлювати в будинку альтернативні джерела живлення або різне енергоефективне обладнання. Місто відшкодовує 70% його вартості. І програми ці діють як для ОСББ та ЖБК, так і для будинків, де вони не створені", - розповідає ТСН.ua Петро Пантелеєв.

Він уточнює, що має на увазі програми: Конкурс енергоефективних проектів "70/30%" для ОСББ та ЖБК. Спільно з міською владою мешканці реалізували близько 700 проектів, суттєво зменшивши споживання електричної та теплової енергії.

Наприклад, програма "Капремонти", є доступною і для будинків без ОСББ чи ЖБК і також передбачає перелік енергоефективних робіт.

"Значний попит зараз отримав Порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії: бензинових, дизельних, газових генераторів, сонячних зарядних станцій, інверторів тощо. Відшкодовується 75% вартості обладнання. Цей механізм запрацював майже три роки тому, одразу після повномасштабного вторгнення. За цей час встановили понад 670 одиниць різного типу обладнання. Сума відшкодування склала майже 18,6 мільйонів гривень", - зазначає заступник голови КМДА.

Посадовець підкреслює, що вже триває прийом на цей рік і в роботі близько сотні заявок.

Хто може отримати відшкодування

За програмами 70/30 часткове відшкодування можуть отримати:

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

житлові кооперативи;

управителі багатоквартирних будинків, які обрані співвласниками в порядку, визначеному законодавством

Які документи потрібно надати

Для цього потрібно придбати незалежне джерело електричної енергії. Це можуть бути газові, бензинові, дизельні генератори, сонячні станції та інше. Після придбання, слід звернутися до відповідної РДА, заповнити заявку, до якої додати такі документи:

завірена копія видаткової накладної на придбання незалежних джерел електричної енергії;

завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

копія протоколу співвласників багатоквартирного будинку про вибір управителя будинку (зазначений додаток подається тільки Управителем будинку і не стосується ОСББ/ ЖК).

Районні в місті Києві державні адміністрації один раз на 2 місяці формують переліки про відшкодування та затверджують їх розпорядженням.

Відшкодування здійснюється з бюджету міста Києва, у розмірі 75% вартості незалежних джерел електричної енергії, але не більше 80 тис грн для одного житлового будинку.

Раніше ТСН.ua розповідав про відключення електроенергії в Україні: експерт пояснив, чому темно у Києві, а Дніпро зі світлом.

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