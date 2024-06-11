США скасували заборону на постачання зброї "Азову" - ЗМІ

США скасували обмеження на зброю для українських військових, зокрема, для "Азову".

Про це інформує The Washington Post.

Рішення було прийнято після перевірки Держдепартаментом бригади "Азов", що зараз є частиною Національної гвардії України.

"Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", — йдеться в заяві агентства, посилаючись на "закон Ліхі", який забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які начебто визнано такими, що вчинили серйозні порушення прав людини.

Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Дж. Ліхі, який написав цей закон.

Держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень, йдеться в його заяві.

Речник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону та чи потрапила американська зброя до особового складу "Азова". Ні керівництво «Азова», ні український уряд не відповіли на запити про коментарі.

Скасування заборони було пріоритетом для українських чиновників, які кажуть, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони "Азовсталі" у 2022 році, якби мала доступ до американського обладнання.

Також членам бригади також заборонено відвідувати навчання, організоване американськими військовими.

ЗМІ пише, що раніше "Азову" заборонили використовувати американську зброю, оскільки американські чиновники чомусь вирішили, що деякі з його засновників нібито сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди, а співробітники ООН з прав людини звинуватили групу в порушеннях гуманітарного права.

Раніше Денис Прокопенко "Редіс" заявив, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ не отримає американське озброєння, бо досі перебуває в "чорному списку" на отримання будь-якої допомоги від США

Нагадаємо, командирів-захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу звільнили з російського полону 21 вересня 2022 року.

8 липня 2023 року президент Зеленський повідомив, що після візиту до Туреччини повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.