У Сумській області зафіксували 93 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 10 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали

Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронами-камікадзе типу «FPV» (2 вибухи).

Краснопільська громада: ворог завдав удари дронами-камікадзе типу «FPV» (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та завдав ударів дронами-камікадзе типу «FPV» (5 вибухів).

Миколаївська громада: з території РФ здійснено удари дронами-камікадзе типу «FPV» (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).

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