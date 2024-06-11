У Сумській області зафіксували 93 вибухи

Ворог продовжує атакувати Сумську область.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 10 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали
Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронами-камікадзе типу «FPV» (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог завдав удари дронами-камікадзе типу «FPV» (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).
- Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та завдав ударів дронами-камікадзе типу «FPV» (5 вибухів).
- Миколаївська громада: з території РФ здійснено удари дронами-камікадзе типу «FPV» (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).
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