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У Сумській області зафіксували 93 вибухи

У Сумській області зафіксували 93 вибухи

Ворог продовжує атакувати Сумщину

Ворог продовжує атакувати Сумську область.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 10 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали 

Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.

  • Великописарівська громада: з території РФ здійснено артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари дронами-камікадзе типу «FPV» (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог завдав удари дронами-камікадзе типу «FPV» (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).
  • Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та завдав ударів дронами-камікадзе типу «FPV» (5 вибухів).
  • Миколаївська громада: з території РФ здійснено удари дронами-камікадзе типу «FPV» (4 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

Їх знищують. І будуть знищувати!" ЗЕЛЕНСЬКИЙ РІЗКО ВІДПОВІВ НА ЗАКИДИ КАДИРОВА!

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