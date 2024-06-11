Астрологічний прогноз на 11 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: від втілення в життя глобальних проектів краще відмовитися, присвятивши день доведенню до розуму справ, які були розпочаті раніше.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливі кольори дня: синій, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня (переважно верхні дихальні шляхи), вже завтра перестане турбувати людину, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним, включаючи продукти, які вважають шкідливими, але почуття заходи втрачати не можна.

Стрижка дня: не вдалий час для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай ягід та ранніх овочів.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії – приворотів та відворотів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому якщо присниться щось хороше, не варто нікому про нього розповідати, інакше не справдиться.

Табу дня: не можна нікому давати користуватися своїми речами – особливо давати ганьбити одяг.

Цитата дня: «Єдиний спосіб жити далі, не давати спогадам терзати себе»(Габріель Гарсіа Маркес).

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