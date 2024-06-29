Синоптики дали прогноз на липень: яка погода чекає на українців

Кількість опадів буде в нормі, а от температура очікується не такою, як зазвичай.

На початку липня по всій території України утримається спекотна погода. Стовпчики термометрів у деяких областях досягнуть +36 градусів. Водночас низку регіонів накриють грозові дощі.

Про це повідомляє "Український гідрометцентр".

У понеділок, 1 липня, дощ із грозою прогнозується у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. На решті країни буде переважно сонячно.

Найвища температура у цей день очікується у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Черкаській областях – до 36 градусів. Також стовпчики термометрів зашкалюватимуть в Івано-Франківській та Чернівецькій області.

В інших регіонах протягом дня також очікується спекотна погода. Температура в середньому становитиме +31…+34 градуси.

Липень 2024 в країні, за прогнозом синоптиків, очікується з середньомісячною температурою повітря +20+26 градусів, в Карпатах +16+18 градусів, що на 1,2−2 градуси вище за норму. Кількість опадів протягом місяця очікується 37−95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101−170 мм, що в межах норми.

Раніше синоптики повідомили, що липень та перша половина серпня в Україні можуть бути наспекотнішим періодом цього літа.

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