Українців очікує підвищення тарифів на газ та світло: цього вимагає МВФ

Уряд України оновив меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 млрд доларів. У одному з пунктів домовленостей є зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.

Про те, коли це станеться - йдеться у тексті документа, опублікованому на порталі фонду.

74 пункт меморандуму присвячений енергетичному сектору економіки. У ньому вказується, що енергетика дійсно сильно постраждала від російських ударів — втрачено теплову та гідрогенерацію. Орієнтовні збитки протягом весни 2024 року — 1 млрд доларів, вказали українські чиновники.

Серед іншого — планують збільшити тарифи на газ та електроенергію Це станеться не зараз, а після війни, йдеться у меморандумі. На яку саме суму буде зростання, не вказали, але пообіцяли захищати деякі категорії громадян.

"Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу. Крім того, щоб система була стійкою, це вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, з одночасним виділенням адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", — написано у документі.

Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила четвертий перегляд механізму розширеного фінансування (EFF) для України.

Україна отримає черговий транш у розмірі майже $2,2 мільярда.

За словами члена парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, це буде пʼятий транш за програмою, що є рекордом для України щонайменше з початку нульових.

Схвалення радою директорів МВФ четвертого перегляду програми фінансування означає, що Україна виконала всі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та всі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.

Раніше в МВФ повідомили, що масовані ракетні й повітряні удари, які завдає терористична російська армія по українській мирній інфраструктурі, можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

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