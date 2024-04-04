Російські удари погіршують макроекономічні прогнози для України — МВФ

Міжнародний валютний фонд відстежує наслідки ракетних ударів і врахує їх під час наступного перегляду програми для України.

Масовані ракетні й повітряні удари, які завдає терористична російська армія по українській мирній інфраструктурі, можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

Про це у четвер, 4 квітня, повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак у відповідь на запитання “Укрінформ”.

За її словами, наслідки ракетних ударів будуть враховані в макроекономічних рамках наступного перегляду програми для України.

Представниця МВФ зазначила, що російська агресія в Україні вплинула на світову економіку, викликавши зростання цін на продовольство, а також енергоносії. Це також призвело до глобальної кризи вартості життя, від чого суттєво постраждали, зокрема, країни з низьким рівнем доходу.

“Звісно, найбільше постраждала економіка України і народ України”, – наголосила Козак.

Нагадаємо, очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що економіка України змогла відновити стабільність під час повномасштабної війни з Росією, але 2024 року ситуація знову може ускладнитися.

Читайте також: