Окупанти планують створити на Луганщині парк "Руской вєсни"

Російські військові злочинці на тимчасово окупованій Луганщині хочуть створити парк Руской вєсни".

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст і блогер Денис Казанський.

Як зазначається, гауляйтер Пасічник запропонував перейменувати луганський сквер імені Героїв "Великої вітчизняної війни" на парк "Руской вєсни".

"Це прекрасно. Люди, які постійно кричать про святість перемоги, про неприпустимість переписування історії та критикують усіх за знесення радянських пам'яток, самі тепер скасовують героїв ВВВ", – написав Денис Казанський.

Він також зауважив, що подвиги дідів уже більше не в тренді. Тепер актуальні "мародери та погромники".

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти пропонують людям гроші за брехню про "воєнні злочини українців".

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