Тарологиня передбачила, чи будуть масовані ракетні удари по Україні

Тарологиня каже, що в окупантів обмежені ресурси.
Тарологиня Олена Бюн вважає, що плани Росії залишаються агресивними. Вона наголосила, що обстріли України триватимуть.
Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".
"Вони можуть обстріляти з боку Білорусі. Я не бачу дуже масовану атаку, нас уже нічим не залякати. Але плани у них залишаються агресивними", – сказала вона.
Тарологиня зазначила, що окупанти накопичують ракети для масованого удару. Метою окупантів є створення для України труднощів.
"У них зараз обмежені можливості завдяки роботі ППО. Вони хочуть обстрілювати Україну з Білорусі і втягнути Білорусь у війну", – сказала тарологиня.
Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила переговори з РФ.
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