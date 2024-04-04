Тарологиня передбачила, чи будуть масовані ракетні удари по Україні

Тарологиня каже, що в окупантів обмежені ресурси.

Тарологиня Олена Бюн вважає, що плани Росії залишаються агресивними. Вона наголосила, що обстріли України триватимуть.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Вони можуть обстріляти з боку Білорусі. Я не бачу дуже масовану атаку, нас уже нічим не залякати. Але плани у них залишаються агресивними", – сказала вона.

Тарологиня зазначила, що окупанти накопичують ракети для масованого удару. Метою окупантів є створення для України труднощів.

"У них зараз обмежені можливості завдяки роботі ППО. Вони хочуть обстрілювати Україну з Білорусі і втягнути Білорусь у війну", – сказала тарологиня.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила переговори з РФ.

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