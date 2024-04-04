Таролог предвидела, будут ли массированные ракетные удары по Украине

Таролог говорит, что у оккупантов ограничены ресурсы.

Таролог Елена Бюн считает, что планы России остаются агрессивными. Она подчеркнула, что обстрелы Украины будут продолжаться.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Они могут обстрелять со стороны Беларуси. Я не вижу слишком массированную атаку, нас уже ничем не запугать. Но планы у них остаются агрессивными", – сказала она.

Таролог отметила, что оккупанты накапливают ракеты для массированного удара. Целью оккупантов является создание для Украины трудностей.

"У них сейчас ограничены возможности за счет работы ПВО. Они хотят обстреливать Украину из Беларуси и втянуть Беларусь в войну", – сказала таролог.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела переговоры с РФ.

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