У США назвали мету останніх ракетних обстрілів України

У Вашингтоні заявили, що останні російські масовані ракети по Україні є спробою диктатора Путіна "занурити країну у темряву".

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Про це йдеться у заяві речниці Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

У повідомленні вказується, що російські загарбники 29 березня здійснили одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

"Ці бомбардування — частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України — є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву", - йдеться у заяві.

Крім того, у заяві Вотсон закликала Палату представників США схвалити законопроект про допомогу Україні, що дозволить посилити протиповітряний захист країни.

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала ТЕС, зросла кількість постраждалих енергетиків.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні запровадили графіки відключення світла після атаки.

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