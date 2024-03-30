У США назвали мету останніх ракетних обстрілів України

Російські загарбники продовжують тероризувати Україну обстрілами.
У Вашингтоні заявили, що останні російські масовані ракети по Україні є спробою диктатора Путіна "занурити країну у темряву".
Про це йдеться у заяві речниці Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.
У повідомленні вказується, що російські загарбники 29 березня здійснили одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".
"Ці бомбардування — частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України — є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву", - йдеться у заяві.
Крім того, у заяві Вотсон закликала Палату представників США схвалити законопроект про допомогу Україні, що дозволить посилити протиповітряний захист країни.
"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала ТЕС, зросла кількість постраждалих енергетиків.
Крім того, ми раніше інформували, що в Україні запровадили графіки відключення світла після атаки.
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