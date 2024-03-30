Загарбники майже повністю зруйнували ТЕС на Харківщині

В результаті ударів знищені всі блоки, також пошкоджено допоміжне обладнання.

Російський терористичний режим зруйнував одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську.

Про це йдеться у повідомленні Центренерго.

У повідомленні вказується, що в результаті ударів знищені всі блоки, також пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного.

"Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко побував на ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала ТЕС, зросла кількість постраждалих енергетиків.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні запровадили графіки відключення світла після атаки.

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