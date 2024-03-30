Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники майже повністю зруйнували ТЕС на Харківщині

Загарбники майже повністю зруйнували ТЕС на Харківщині

Герман Галущенко побував на зруйнованій росіянами ТЕС / Фото: centrenergo.com

В результаті ударів знищені всі блоки, також пошкоджено допоміжне обладнання.

Російський терористичний режим зруйнував одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську.

Про це йдеться у повідомленні Центренерго.

У повідомленні вказується, що в результаті ударів знищені всі блоки, також пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного.

"Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів –  немає", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко побував на ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала ТЕС, зросла кількість постраждалих енергетиків.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні запровадили графіки відключення світла після атаки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація