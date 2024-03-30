Захватчики почти полностью разрушили ТЭС в Харьковской области

В результате ударов уничтожены все блоки, также повреждено вспомогательное оборудование.

Российский террористический режим разрушил одну из самых больших ТЭС Харьковщины – Змиевскую.

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Об этом говорится в сообщении Центрэнерго.

В сообщении указывается, что в результате ударов уничтожены все блоки, также повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного.

"Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов по времени ремонтов – нет", — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко побывал на ТЭС и пообещал помощь из-за доноров.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала ТЭС, выросло количество пострадавших энергетиков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине были введены графики отключения света после атаки.

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