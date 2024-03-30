Зеленский объяснил, зачем Украине ракеты ATACMS

Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS не для обстрелов российских территорий, а для уничтожения авиации, что уменьшит угрозу для себя.

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Об этом он рассказал в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу.

Президент пояснил, что Россия запускает с крымских аэродромов самолеты с высокоточными ракетами, попадающими в критическую инфраструктуру, в частности, в Одессе.

Он подчеркнул, что ракеты ATACMS могут стать ответом, и отметил, что Украина не будет их использовать для нанесения ударов по территории РФ.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты (в Крыму. – Ред.), они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", – объяснил он.

Кроме того, Зеленский напомнил, что показывал карту целей для этих ракет во время Мюнхенской конференции безопасности в феврале.

"Я показал им военные объекты, такие как аэропорты, системы противовоздушной обороны и другие объекты", – заявил Зеленский.

Президент отказался озвучивать информацию о дискуссии об ATACMS в Вашингтоне, но подтвердил, что у Украины пока нет этих ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон передаст Украине ракеты ATACMS дальностью более 290 км при одном условии.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

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