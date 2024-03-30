В Хмельницкой области женщины напали на бус работников ТЦК (видео)

Военные после избиения обратились к стражам порядка.

В Хмельницкой области разъяренные женщины отрезали автомобиль представителей ТЦК, а самих сотрудников выгнали.

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Соответствующее видео появилось в сети.

В свою очередь в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК заявили, что нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК.

"Сообщаем, что во время проведения мероприятий оповещения на военнослужащих Шепетовского РТЦК совершено нападение группой агрессивных местных жительниц. В результате противоправных действий гражданок поврежден служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны представители полиции", — говорится в заявлении.

В Хмельницкой области женщины напали на бус работников ТЦК

Напомним, ранее сообщалось, что любовный скандал с ровенским военкомом взбудоражил Сеть.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Полтавской области ТЦК написал несколько обращений в полицию, чтобы около 30 тысяч человек доставить в военкоматы.

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