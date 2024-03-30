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На Хмельниччині жінки напали на бус працівників ТЦК (відео)

На Хмельниччині жінки напали на бус працівників ТЦК (відео)

Жінки напали на бус ТЦК. Колаж ТСН.ua

Військові після побиття звернулись до правоохоронців.

У Хмельницькій області розлючені жінки відгамселили автомобіль представників ТЦК, а самих співробітників вигнали.

Відповідне відео зʼявилось у мережі.

В свою чергу у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК заявили, що напад стався на військовослужбовців Шепетівського РТЦК

"Повідомляємо, що  під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок. В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль. На місце події було викликано представників поліції", - йдеться у заяві.

На Хмельниччині жінки напали на бус працівників ТЦК

На Хмельниччині жінки напали на бус працівників ТЦК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що любовний скандал з рівненським військкомом збурив Мережу.

Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині ТЦК написав декілька звернень до поліції, щоб близько 30 тисяч людей доправити до військкоматів.

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