У Києві працівник ТЦК вигадав оригінальну корупційну схему: подробиці

У Києві правоохоронці викрили на корупції працівника територіального центру комплектування (ТЦК). Він, за даними слідства, вимагав 900 доларів США за постановку автомобілів на військовий облік та не передачу їх до ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронці викрили у корупційній схемі працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів столиці. Згідно норм чинного законодавства, транспортні засоби, що перебувають у власності підприємств на період дії воєнного стану, можуть бути перереєстровані лише за умови їх перебування на військовому обліку у регіональному ТЦК СП. Виходячи з цього, порушник налагодив схему з видачі відповідних документів “клієнтам” за грошову винагороду.

Фото: Поліція Києва

“Так, під час зустрічі із підприємцем, технік відділу військового обліку пообіцяв останньому вплинути на керівництво районного ТЦК, та за прискореною процедурою поставити на облік два позашляховика Volkswagen, які підприємець мав намір продати. Таку послугу він оцінив у дев’ятсот доларів США. У разі неотримання коштів, зловмисник погрожував передати автівки на потреби військових”, — розповіли в пресслужбі.

Працівника ТЦК затримали під час отримання 900 доларів США, які йому передав “клієнт”. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у голови Рівненського обласного територіального центру комплектування Сергія Луцюка, який биткою гамселив підлеглого, виявили незадекларовані нерухомість та земельні ділянки на 46 млн грн.

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