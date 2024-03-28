Росіяни обстріляли житловий сектор на Донеччині, загинула жінка: у МВС показали наслідки

Росіяни продовжують обстріли мирних мешканців.
Росіяни вранці 28 березня завдали авіаудару по житловому району Миколаївки Краматорського району. З-під завалів вилучили тіло загиблої жінки.
Про це повідомили в МВС України.
Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку.
"Понад 3 години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій", - мовиться у повідомленні.
Крім того, зазнали пошкоджень 22 приватних та багатоквартирних будинки.
Також ми повідомляли, що на Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівки Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка.
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