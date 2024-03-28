Росіяни обстріляли житловий сектор на Донеччині, загинула жінка: у МВС показали наслідки

Росіяни вранці 28 березня завдали авіаудару по житловому району Миколаївки Краматорського району. З-під завалів вилучили тіло загиблої жінки.

Про це повідомили в МВС України.

Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування двоповерхового багатоквартирного будинку.

Наслідки обстрілу на Донеччині

"Понад 3 години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій", - мовиться у повідомленні.

Наслідки обстрілу на Донеччині

Крім того, зазнали пошкоджень 22 приватних та багатоквартирних будинки.

Наслідки обстрілу на Донеччині

Також ми повідомляли, що на Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівки Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка.

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