На Харківщині через російський обстріл загинула жінка — ОВА

Чоловік загиблої жінки травмований.
На Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівки Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Мережі.
За його даними, від отриманих травм жінка померла дорогою до лікарні.
"Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога", — додав Синєгубов.
Деталі та обставини встановлюються.
Раніше ми писали, що сьогодні, 28 березня, російські військові атакували з безпілотників Берислав Херсонської області.
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