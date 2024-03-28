На Харківщині через російський обстріл загинула жінка — ОВА

На Харківщині внаслідок російського обстрілу села Моначинівки Куп’янського району загинула 57-річна місцева мешканка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Мережі.

За його даними, від отриманих травм жінка померла дорогою до лікарні.

"Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога", — додав Синєгубов.

Деталі та обставини встановлюються.

Раніше ми писали, що сьогодні, 28 березня, російські військові атакували з безпілотників Берислав Херсонської області.

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