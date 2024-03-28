Що зміниться для України в разі зникнення Путіна: думка Буданова

Начальник ГУР Кирило Буданов висловив думку, що навіть у разі зникнення Володимира Путіна з політичної арени, ситуація з війною в Україні навряд чи зміниться найближчим часом.

Зникнення Володимира Путіна навряд чи змінить ситуацію з війною. Російське суспільство вже стало жертвою пропаганди і ненавидить Україну та колективний Захід.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Швидко точно нічого не зміниться, одразу вам кажу. Із різкими змінами в РФ не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це, визнають, скажімо так", - сказав він.

За словами очільника ГУР, російське суспільство запрограмоване на ненависть до колективного Заходу і України.

"Навіть якщо зараз з’явиться людина і скаже: "Знаєте, зупиняємось!", навіть якщо все зупинилось - ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони - вороги", - додав начальник ГУР.

Буданов впевнений, що Росії вже не повірять навіть якщо в країні щось зміниться. Для цього потрібні роки і робота.

Голова ГУР нагадав ситуацію після Другої світової війни. "Зараз же, думаю, мало хто дивиться на німців, як на ворогів. Але пройшов час, і все стало нормально. А в 50-х роках важко було знайти людину, яка б дивилась на ФРН того часу, як на друзів. Тобто все минає з роками. І це непрості процеси", - вважає начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times написало, що у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холл" посилилась антимігрантська риторика серед населення, що може перерости в етнічну ворожнечу всередині країни.

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