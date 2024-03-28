Військова допомога для України: Німеччина передає новий пакет озброєння

Німеччина оголосила про передачу Україні великого пакету військової допомоги.

Про це повідомила прес-служба уряду ФРН.

Обладнання та озброєння надходять за рахунок поставок Федеральних збройних сил та поставок промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду на нарощування потенціалу безпеки.

Військова допомога Німеччині для України

Послуги з надання допомоги складаються з двох напрямків: з одного боку, це фінансові ресурси в рамках ініціативи федерального уряду щодо нарощування потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачання зброї та інших промислових матеріалів. З іншого боку, матеріали поставляються із запасів Федеральних Збройних сил.

Загалом Німеччина виділила близько 28 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Частину з них уже передано, а кошти, що залишилися, підуть на виробництво та закупівлю озброєнь для України протягом наступних кількох років.

Лише на 2024 рік кошти в рамках ініціативи федерального уряду щодо нарощування потенціалу безпеки становлять близько 7,1 млрд євро.

У 2023 році на військову допомогу Україні було витрачено близько 5 мільярдів євро, а у 2022 році – 1,6 млрд. Ще 2,9 мільярда євро було виділено у перші два роки війни на постачання у період з 2025 по 2028 рік.

З початку російської агресивної війни 24 лютого 2022 р. Німеччина надала Україні матеріалів щодо постачання Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро. Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку у Німеччині. На сьогоднішній день витрати на навчання становлять близько 282 млн. євро. Крім того, Німеччина виділяє гроші на лікування поранених українських солдатів, проте суму цих видатків уряд не називає.

Що увійшло до нового пакету військової допомоги Україні

До нового пакету військової допомоги увійшли бойова техніка, засоби ППО, боєприпаси та додаткове обладнання для забезпечення потреб ЗСУ.

Бойові броньовані машини

5 всюдиходів на гусеничному ходу Warthog (ремонтно-евакуаційна машина);

9 всюдиходів на гусеничному ходу Warthog (командирська машина);

73 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

54 БТР М113;

90 БМП Marder з боєприпасами та запчастинами;

30 основних бойових танків Leopard 1 A5;

18 танків Leopard 2 A6 з боєприпасами та запасними частинами;

50 колісних бронемашин Dingo класу MRAP підвищеної прохідності;

138 кулеметів MG3 для Leopard 2, Marder та Dachs;

боєприпаси до основних бойових танків Leopard 2 та Leopard 1 та БМП Marder.

ППО

ракети IRIS-T SLS, IRIS-T SLM, Patriot;

8 радіолокаційних систем TRML-4D;

52 зенітні самохідні установки Gepard;

боєкомплект до зенітних самохідних установок Gepard — 116 362 снаряди;

1 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;

2 ЗРК Patriot із запчастинами;

3 ЗРК IRIS-T SLM;

1 ЗРК IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

навчальний боєкомплект для зенітних самохідних знарядь — 4000 набоїв;

500 переносних систем ППО Stinger;

2700 переносних комплексів ППО "Стріла".

Артилерія

2 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2;

36 колісних самохідних гаубиць RCH 155;

14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами;

5 систем залпового вогню MARS II із боєприпасами;

20 гранатометів калібру 70 мм на пікапах з боєкомплектом;

станція радіолокації контрбатарейної боротьби Cobra;

10 лазерних цілепокажчиків та переносних модулів управління вогнем артилерійських боєприпасів Vulcano;

68000 патронів калібру 155 мм.

Гелікоптери

6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 з запчастинами.

Дрони та системи боротьби з дронами

196 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;

185 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

18 розвідувальних дронів Primoco ONE;

7 розвідувальних дронів SONGBIRD;

84 протидронних датчика та глушника;

180 польових комплектів RF 360 – системи виявлення дронів;

93 датчики дронів;

1 розвідувальний комплекс LUNA NG;

20 безпілотних надводних кораблів;

40 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів;

10 протидронних знарядь.

Військово-інженерні можливості

32 танки розмінування WISENT 1 з запчастинами;

17 мостоукладачів BIBER з запчастинами та 5 мостів;

16 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

7 інженерних броньованих машин DACHS;

9 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

18 важких та середніх мостових систем та 12 причепів.

Захисне та спеціальне обладнання

3 системи спостереження Satcom;

330 ІЧ-камер;

263 автомобілі для охорони кордону;

292 терміналу супутникового зв'язку;

1 морська система розмінування;

33190 бойових шоломів;

56 наземних оглядових РЛЗ GO12;

4 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

50 мобільних антенно-щоглових систем;

63 лазерні далекоміри;

90600 захисних окулярів;

1288 біноклів;

5 мобільних розвідувальних систем SurveilSPIRE;

6 мобільних дезактиваційних машин HEP 70

Логістика

понад 360 автомобілів (вантажні автомобілі, мікроавтобуси, всюдиходи);

40 вантажно-розвантажувальних машин 8х8;

14 гусеничних бойових безпілотних роботів THeMIS.

Боєздатність та виживання

4695 автоматів МК 556;

8,75 млн набоїв до вогнепальної зброї;

8000 протитанкових мін PARM;

435 високоточних гвинтівок HLR 338 та 9,9 млн патронів до них;

16 000 переносних протитанкових засобів;

164000 боєприпасів 40 мм для гранатометів;

100 гранатометів GMG;

100 кулеметів MG5;

медичні витратні матеріали;

1 польовий шпиталь;

10 всюдиходів на гусеничному ходу Warthog (машина швидкої допомоги)

30 000 комплектів зимового одягу

дизель та бензин;

сухпайок;

генератори;

інше обладнання.

Читайте провідні новини дня: