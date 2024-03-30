Ворог атакує Україну ударними БпЛА — Повітряні сили

Російські загарбники в ніч проти 30 березня атакують Україні іранськими ударними безпілотниками.

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Про це повідомляють Повітряні сили.

У ПС повідомили, що декілька груп БпЛА з Херсонської області прямують до Криворізького району Дніпропетровської області.

"БпЛА в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний. БпЛА в районі Нікополя, постійно змінюють курс", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівську область атакували дрони і "Кинджали", в результаті чого сталися влучання ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що відомо про "особливий" іранський безпілотник, який залетів до Румунії.

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