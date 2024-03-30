Враг атакует Украину ударными БпЛА - Воздушные силы

Беспилотники врага подмечены в нескольких областях.
Российские захватчики в ночь на 30 марта атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками.
Об этом сообщают воздушные силы.
В ПС сообщили, что несколько групп БПЛА из Херсонской области направляются в Криворожский район Днепропетровской области.
"БпЛА в Софиевском районе Днепропетровской области, курс северный. БпЛА в районе Никополя постоянно меняют курс", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Львовскую область атаковали дроны и "Кинжалы", в результате чего произошли попадания ракет.
Кроме того, мы ранее информировали, что известно об "особом" иранском беспилотнике, который залетел в Румынию.
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