Враг атакует Украину ударными БпЛА - Воздушные силы

Российские захватчики в ночь на 30 марта атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками.

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Об этом сообщают воздушные силы.

В ПС сообщили, что несколько групп БПЛА из Херсонской области направляются в Криворожский район Днепропетровской области.

"БпЛА в Софиевском районе Днепропетровской области, курс северный. БпЛА в районе Никополя постоянно меняют курс", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовскую область атаковали дроны и "Кинжалы", в результате чего произошли попадания ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что известно об "особом" иранском беспилотнике, который залетел в Румынию.

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