В США назвали цель последних ракетных обстрелов Украины

Российские захватчики продолжают терроризировать Украину обстрелами.
В Вашингтоне заявили, что последние российские массированные ракеты по Украине являются попыткой диктатора Путина "погрузить страну во тьму".
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.
В сообщении указывается, что российские захватчики 29 марта совершили одну из самых больших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".
"Эти бомбардировки — часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины — ужасное напоминание об усилиях Владимира Путина сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту", — говорится в заявлении.
Кроме того, в заявлении Уотсон призвала Палату представителей США одобрить законопроект о помощи Украине, что позволит усилить противовоздушную защиту страны.
"Потребность Украины является насущной, и мы не можем позволить себе дальнейшие задержки", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала ТЭС, выросло количество пострадавших энергетиков.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине были введены графики отключения света после атаки.
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