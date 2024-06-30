День ангела 30 червня: кого та як вітати з іменинами

30 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 30 червня

30 червня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Івана (Яна), Матвія, Михайла, Петра, Степана, Якова.

Андрій — давньогрецьке ім'я, яке означає "мужній". В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає непередбачуваним і імпульсивним, має складний характер.

Іван (Ян) — давньоіудейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві чуйний і добрий. В дорослому віці любить допомагати іншим, неквапливий.

Матвій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "дарований Богом". В дитинстві спокійний, часто інертний. В дорослому віці тактовний і безкорисливий, має підприємницьку жилку.

Михайло — має єврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві слухняний, рідко бешкетує. В дорослому віці стає добрим, чуйним, любить допомагати.

Петро — давньогрецьке коріння, перекладається як "скеля". В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає самовпевненим, часто егоїстичним, марнославним.

Степан — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "вінок". В дитинстві доброзичливий, вміє пристосовуватися. В дорослому віці стає працелюбним, здатний багато чого досягти.

Яків — давньоєврейське ім'я, означає "другий за народженням". В дитинстві практичний, розважливий. В дорослому віці з повагою ставиться до батька, наслідує його.

День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, приносить удачу та благополуччя. Бажаю тобі багато радості, здоров'я та незабутніх моментів у житті!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає у всіх починаннях та захищає від усього лихого. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та безмежної любові.

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде твоїм вірним другом і захисником. Бажаю тобі багато світлих і щасливих днів, успіхів у всіх справах і здійснення найзаповітніших мрій.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе по правильному шляху, допомагає здійснювати всі твої плани та мрії. Бажаю тобі здоров'я, щастя і безмежного кохання.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від негараздів та приносить лише радість і благополуччя. Бажаю тобі багато світла, тепла та любові у житті.

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